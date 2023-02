Erdbeben in Türkei und Syrien: Anrufe bei A1 ins Krisengebiet gratis

Nach dem verheerenden Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet mit mehr als 16.000 Toten hat A1 angekündigt, dass ab Freitag bis Ende Februar alle Anrufe in die Türkei und Syrien gratis sind - sowohl vom Handy als auch Festnetz aus. Die kostenlose Telefonie in die Türkei und nach Syrien gilt für alle Kundinnen und Kunden von A1 (inkl. B.free), yesss!, bob, Red Bull Mobile und XOXO sowie aller Marken im A1 Netz, informierte das Unternehmen via Aussendung.