Entwischt: Ein Känguru ist in Vorarlberg auf der Flucht

Schon am Freitag bemerkten Tierpfleger des Doppelmayr Zoos in Wolfurt in Vorarlberg, dass ihnen ein Känguru fehlt. Laut Tierpfleger Dietmar Flatz habe man einen Plan, wie man das Beuteltier wieder einfangen will, wie er dem ORF gegenüber bestätigt. Erwischt hat man das abgängige Känguru bisher aber nicht.



Eine Sichtung des ausgebüxten Tiers im Raum Schwarzach wurden bereits in den sozialen Netzwerken geteilt und ein Jäger teilte mit, es am Montag bei Bildstein gesehen zu haben.