Slowakische Polizei sucht nach ausgebüxtem ukrainischen Tiger

An der slowakisch-ukrainischen Grenze wird seit Sonntag vor einem frei herumlaufenden Tiger gewarnt. Die slowakische Polizei wurde von ihrem ukrainischen Gegenstück auf die herumstreunende Raubkatze aufmerksam gemacht. Im slowakischen Nationalpark Poloniny, der direkt an der Grenze liegt, haben Wildkameras den Tiger in der Nähe von Ulič und zwei weiteren Orten fotografiert. Seither gab es keine weiteren Sichtungen des Tigers.