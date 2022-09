Möpse und Bulldoggen rennen in Schwaben - Kritik von Tierschützern

Beim Süddeutschen Mops- und Bulldoggenrennen sind in der deutschen Region Schwaben Dutzende Hunde um die Wette gelaufen. Im Neckartalstadion in Wernau (Kreis Esslingen) war am Sonntag eine 50-Meter-Bahn mit Zeitmessung aufgebaut. Es seien etwa 70 Tiere gestartet, teilte der Veranstalter auf Anfrage mit. 500 Zuschauerinnen und Zuschauer nahmen demnach teil.

Aktivisten der Tierschutzorganisation Peta demonstrierten vor dem Stadion, wie Bilder zeigten. Die Tierschützer fordern ein Verbot der Vermehrung der Hunde und sprechen von einer Qualzucht.