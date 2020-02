Entrüstung über fehlende Kreuze im KH Nord

Zusätzlich gebe es drei Gebetsräume (christlich, jüdisch, muslimisch) und es stünden Seelsorger aller anerkannten Konfessionen bereit. Dennoch: „In erster Linie sind wir ein Spital und versuchen, die Menschen gesund zu pflegen. Aber natürlich nehmen wir auch auf die spirituellen Wünsche der Patienten Rücksicht“, sagt eine Sprecherin zum KURIER.

Fehl am Platz

Eytan Reif von der Initiative „Religion ist Privatsache“ freut sich hingegen über die fehlenden Kreuze. Es stehe der Republik ohnehin nicht zu, religiöse Symbole in ihren Einrichtungen anzubringen – insbesondere an Orten, an die sich Menschen in Notsituationen wenden. Kirche, ÖVP und FPÖ würden aber versuchen, das Kreuz von einem religiösen in ein politisches Symbol umzudeuten, kritisiert Reif.