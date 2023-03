Energiekrise: Weniger Gemüse aus dem Inland in den Regalen

In den Supermarktregalen ist im heurigen Winter deutlich weniger Gemüse aus Österreich zu finden gewesen als zuletzt gewohnt: Tomaten, Gurken und Paprika mussten verstärkt importiert werden, geht aus einem Bericht des ORF-Niederösterreich vom Freitag hervor. Demnach startet auch die Saison in vielen Glashäusern später. Schuld sind die hohen Energiekosten.

Beispielsweise beim Glashaus von Christian Zeiler in Münchendorf (Bezirk Mödling) wure heuer nicht das ganze Jahr über produziert. Tomaten und Gurken wurden nicht wie in den vergangenen Jahren an 365 Tagen geerntet, weil der Strom für die notwendige Lichterzeugung im Dezember und Jänner zu teuer war. "Die Energiepreise, die sich verzehnfacht hatten, mussten wir kalkulieren und das ergab einen Verkaufspreis, der 50 bis 70 Prozent höher war als in den Vorjahren. Da fanden wir keinen Abnehmer," schildert Zeiler.