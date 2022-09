Gartenfrisch aus dem Kochsalon: Gemüse-Ingwer-Curry mit Frühkartoffeln

Gemüse aus der Region hat jetzt Saison. Martina Hohenlohe stellt in unserer 10-teiligen Serie alle zwei Wochen ein kreatives Rezept mit frischem Gemüse von LGV Gärtnergemüse und Seewinkler Sonnengemüse vor. Mit Rezept-Video zum Anschauen und online zum Nachlesen.

Zum Anrichten: 1 Jungzwiebel, in feine Ringe geschnitten

Zu Beginn werden die Kartoffeln geschält und in ca. 2 cm große Würfel geschnitten. Nun waschen Sie die Paprika, halbieren sie längs und entfernen das Kerngehäuse und das Fruchtfleisch. Anschließend die Paprika in 5 mm breite Streifen schneiden und den Babyspinat waschen und trocken schleudern.

Als Nächstes hacken Sie die Frühlingszwiebeln. Diese werden dann in einer Pfanne in Olivenöl bei mittlerer Hitze erhitzt und ca. 5 Minuten lang angedünstet. Den Knoblauch dazu pressen, den Ingwer fein reiben und ebenfalls dazugeben. Danach lassen Sie die Mischung ca. 1 Minute dünsten, bis sie zu duften beginnt.

Jetzt geben Sie auch die Paprika dazu. Anschließend Hitze reduzieren und ca. 20 Minuten köcheln lassen - oder so lange, bis die Kartoffelstücke durch sind.

Grüne Currypaste ist am schärfsten. Die rote Paste ist mittelscharf und die gelbe mild und aromatisch. Das Gemüse-Curry gerne auch mit gekochtem Reis servieren.

Vom Bauingenieur zum Gemüsebauern – Gerhard Thüringer ist ein spätberufener Gemüsebauer, mittlerweile bewirtschaftet er aber mit seiner Frau Beata 4 Hektar in Pamhagen im Burgenland. Neben Paprika, Feldgurken und Paradeiser findet man bei den Thüringers auch einen Hauch Exotik: Ingwer, die asiatische Knolle, wird erst seit 2018 in Österreich angebaut. Wenn man das Ergebnis kennt, fragt man sich, wieso wir nicht schon früher draufgekommen sind. Bei Gerhard Thüringer steht aber nicht nur die Vielfalt, sondern natürlich auch die Bewahrung der Natur im Fokus. Nützlinge sind schwer im Einsatz, die Glashäuser werden mit einer nachhaltigen Pelletsheizung geheizt und die Paprika wachsen auf Kokosmatten. Seine frühere Karriere hilft Gerhard Thüringer auch jetzt noch, um Arbeitsabläufe und Techniken zu optimieren.

Ingwer sollte nicht im Kühlschrank, sondern in einem feuchten Tuch an einem kühlen Ort gelagert werden.

Michael Kerschbaum vom Weingut Kerschbaum empfiehlt zum Gemüse-Ingwer-Curry mit Frühkartoffeln den Blaufränkisch Ried Dürrau 2019. Ein Blaufränkisch in Perfektion aus Horitschon im Mittelburgenland. Facettenreich im Duft mit feinen Brombeernuancen, Gewürzen und Kardamom. Am Gaumen dunkle Beeren- und Kirscharomen, harmonisiert dieser Blaufränkisch wunderbar mit der Würze des Ingwer-Currys.