Endlich wird es kälter: Am Freitag Schnee ab 700 Meter möglich

Ganz anders hingegen im Osten beziehungsweise in den Niederungen: Am Dienstag hatte es in Wien 10 Grad plus und das bei strahlendem Sonnenschein. Weihnachtliche Winterstimmung kam da nur schwerlich auf. Auch am Christtag bleibt das Land geteilt: An der Alpennordseite zwischen Kufstein und dem Mostviertel ist mit einigen Niederschlägen zu rechnen, zum Teil kann es heftig regnen. Schnee ist oberhalb von 700 Metern möglich. Skifahrer dürften es eher ungemütlich haben, auf den Bergen wird es stürmisch.