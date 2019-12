Das Wetter zu Weihnachten: Leise rieselt der Regen

In höheren Tallage gibt es laut Ubimet vor allem im Gebiet des Arlbergs in Vorarlberg zwischen 30 und 50 Zentimeter Schnee. In den Wintersportorten Hochfilzen und Saalbach sind es nur acht bzw. vier Zentimeter Schnee.

Wechselnde Schneefallgrenze

Die Menge an Niederschlag, die sich vor allem in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland als Regen zeigt, wird entlang der östlichen Nordalpen ab Salzburg zu Schnee. Rund um 600 Metern Seehöhe gibt es in der Nacht zum 24. Dezember ein paar Schneeflocken.

Danach steigt die Schneefallgrenze tagsüber aber auf 1.500 Meter an. Gegen Abend sinkt sie dann auf 1.000 Meter in den Nordalpen, ehe sie dann wieder die 600 Meter-Grenze erreichen soll, erklärt Zimmermann.

Bei den Temperaturen gibt es kaum Ausreißer. Nach den Höchstwerten in der Vorwoche hat sich die Temperatur wieder dem Mittelwert für diese Jahreszeit angenähert. "Doch die Schneefallgrenze ist für diese Jahreszeit noch relativ hoch", sagt Zimmermann.