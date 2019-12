Rekord: Wärmste Dezembernächte seit Messbeginn

Ob dieser Winter der wärmste Winter aller Zeiten wird, ist für die Meteorologen noch schwer zu sagen. Fakt ist aber, dass diesen Dezember schon zwei Mal die wärmste Dezembernacht der Geschichte gemessen wurde.

In der Nacht von Montag auf Dienstag hatte es in Feldkirch ( Vorarlberg) um 3 Uhr nachts 20 Grad - der Tiefstwert lag bei 13,9 Grad. In der Nacht auf Mittwoch wurde dieser Rekord aber gleich in drei Bundesländern gebrochen: In Pottschach-Ternitz ( Niederösterreich) lag der Tiefstwert bei 14,6 Grad, in Salzburg sowie in Bad-Radkersburg ( Steiermark) bei 14 Grad und in Lutzmannsburg ( Burgenland) bei 13,9 Grad.