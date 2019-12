Lawinengefahr im Westen Österreichs

In Salzburg besteht auf den Bergen teilweise "große Lawinengefahr" - das ist Stufe vier auf der fünfteiligen Skala. Darauf machte der Lawinenwarndienst in Salzburg am Mittwoch aufmerksam. In Oberösterreich wird die Lawinengefahr als "erheblich" (Stufe drei) eingeschätzt. Auch am Donnerstag bleibt die Situation für die Wintersportler angespannt.

Der intensive Schneefall auf eine ungünstige Unterlage in Kombination mit viel Wind führte laut Experten zuletzt zu einem deutlichen Anstieg der Lawinengefahr. In Salzburg sind demnach Schneebretter in fast allen Richtungen oberhalb von etwa 1.500 Meter leicht auslösbar. Wegen der schlechten Sicht seien Anzeichen von Gefahr kaum erkennbar.

Ähnlich stuft der Lawinenwarndienst für Oberösterreich die Lage ein. Und sie dürfte sich auch am Donnerstag nicht bessern. Der Rat der Experten: "Zurückhaltung und defensives Verhalten sind angesagt!"

Lawinenwarndienste mahnen zu größter Vorsicht

Auch in Tirol blieb die Lawinensituation am Christtag weiter heikel. In überwiegenden Teilen des Landes herrschte oberhalb der Waldgrenze bzw. 2.400 Meter weiterhin große Lawinengefahr der Stufe vier auf der fünfstufigen Gefahrenskala. Auch in Vorarlberg bestand in höheren Lagen regional große Gefahr. Die Lawinenwarndienste mahnten Wintersportler zu größter Vorsicht.