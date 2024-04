Emirates-Managerin: "Wir haben kein Problem, Crews zu rekrutieren"

Geplant ist bis Mitte/Ende der 2030-er Jahre. Emirates hat gerade neue Wartungsverträge abgeschlossen. Unser Präsident Tim Clark ist ein großer Fan des A380. Wir sind mit 116 Maschinen der größte Abnehmer. Auf Platz zwei steht Singapore Airlines.

Was ist der Vorteil für die Airline?

Wir können auf vielen Strecken mit nur einem Flug mehr als 500 Passagiere transportieren. Genau sind es 519 – 14 in der First Class, 76 in der Business und 429 in der Economy.

Unabhängig vom A380, wie ist derzeit die Nachfrage?

Enorm. Der Nachholbedarf nach Corona ist immer noch nicht ganz aufgeholt, vor allem auf Strecken wie Australien, China oder Japan. Reisen ist für viele Leute ein Grundbedürfnis. Auch der Geschäftsreiseverkehr ist zurück. Wichtiges wird nicht per Videokonferenz abgeschlossen, da zählt der persönliche Kontakt.

Wohin fliegen die Österreicher mit Emirates?

65 Prozent steigen in Dubai um. Am beliebtesten sind der Indische Ozean, Thailand, Bali und Australien.