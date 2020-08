Elfjährige aus Fluss in Salzburg gerettet

Eine Elfjährige ist am Freitagabend in Golling (Bezirk Hallein) von der Feuerwehr aus einem Fluss gerettet worden. Das Mädchen dürfte die Strömung unterschätzt haben und stürzte ins Wasser.

Ein Anrainer hörte lautes Schreien und Weinen. Er ging den Rufen nach und sah, wie sich das Kind an einer Steininsel festklammerte. Die bereits unterkühlte Elfjährige kam per Rettung in das Uniklinikum.



Das Mädchen war aus einem Heim unbemerkt ausgebüxt und zur sogenannten Lammer gegangen. Dort hatte sie zuvor mit anderen Kindern der Einrichtung im Beisein von Aufsichtspersonen schon öfter gebadet. Das Kind war einige Meter in dem nicht tiefen Fluss abgetrieben worden.