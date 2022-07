Eismanufaktur startet im Pinzgau durch: Heiß auf Misssi Alpeneis

Vom Start-up ins Regal

Der Start war zaghaft: Mit ersten Sorten aus der Eismaschine in der eigenen Küche. Mittlerweile gibt es in der Produktion zwei Schwerpunkte: Die Eisdesserts, die bereits in ganz Österreich bei Spar gelistet sind, und Wanneneis für die Gastronomie. Bei den Dessert-Bechern wird kalter Genuss mit geschmacklich fein abgestimmten Toppings, wie Butterstreusel, Cookie-Stücken oder Brownies kombiniert. Im Detail bleiben die Rezepturen freilich geheim.

Zu den neuesten Kreationen für die Misssi-Becher gehört „Linzertorte“. Sorten wie Mozarttorte, Germknödel und Punschkrapferl sind regional verankert und jedenfalls eine Sünde wert.

In der Backstube tüftelt Konditorin Eszter gerade und Eismacher Peter füllt einen Raum weiter das Eis dafür in große Wannen ab. Bevor es ins Kühlregal geht, werden die Kreationen noch auf 34 Minusgrade schockgefroren. Was die besondere Geschmacksnote ausmacht? Da lächelt Peter nur geheimnisvoll. Tipps und Tricks will auch er nicht groß hinaus posaunen. Nur so viel: Zutaten aus der Backstube müssen auch in eisiger Umgebung gut schmecken.

Bis zu 55 Eissorten sind heute im Sortiment. Ständig kommen neue dazu: Auch zuckerfreie Sorten für Allergiker sind mittlerweile ausgetüftelt und produktionsreif.