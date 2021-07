Selbst gemachtes Eis gegen die Hitzewelle

Arbeitszeit: 60 min

Zubereitung insgesamt: 3–4 Std.

Portionen: 4

Für ambitionierte Eismacher

350 ml Milch

250 ml Obers

80 g Zucker

5 Eidotter

1 Vanilleschote

- Obers und Milch mischen, die Vanilleschote aufschneiden, auskratzen und das Mark und die Schote zum Milch-Obers-Gemisch geben. Einmal aufkochen und 3 bis 5 Minuten ziehen lassen

- In der Zwischenzeit die Eidotter mit dem Zucker in einer Rührschüssel schaumig schlagen. Wenn eine schön cremige Masse entsteht, diese in das noch warme (max. 70 Grad) Milch-Gemisch einrühren und am besten über einem Dampf weiterrühren, bis die Masse eine Temperatur von rund 75 Grad erreicht. Aufpassen, dass das Ei nicht stockt oder sich am Rand festsetzt

- Dann die Rührschüssel am besten in Eiswasser abkühlen und die Eismasse ständig rühren

- Wenn die Eismasse abgekühlt ist, durch ein feines Sieb in eine Auflaufform (am besten aus Metall) gießen und in den Tiefkühler stellen

- Alle 15 bis 20 Minuten nach dem Eis sehen und mit einem Schneebesen durchrühren. Dabei vermischt sich die gefrorene Schicht mit der noch nicht gefrorenen Masse

- Nach rund drei Stunden (je nach Größe der Form) ist es eine homogene gefrorene Masse und fertig zum Genießen

Tipps: Diese Variante ist auch ein wenig länger lagerfähig. Doch auch hier wird es nach längerem Durchfrieren hart

Man kann zum Beispiel auch auf die Vanilleschote verzichten, dann bekommt man ein klassisches Milcheis: Fior di latte