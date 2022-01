Eisige Aussichten: Bis zu 20 Grad weniger

Viel Schnee im Süden

Das Zusammentreffen der beiden Tiefdruckgebiete bedeutet grundsätzlich bis Mittwochnacht einmal jede Menge Niederschlag: Hauptsächlich in Form von Regen und Schneeregen (etwa im Mühl- oder Waldviertel). In Kärnten und Osttirol schneit es: Villach oder Lienz können mit zehn Zentimetern Neuschnee rechnen, das höher gelegene Kötschach-Mauthen gar mit bis zu 30 Zentimetern.

Die Tageshöchstwerte sinken entsprechend ab: Am Donnerstag erwartet der Wetterdienst Ubimet tagsüber noch bis zu sechs Grad, es bleibt aber trocken – und es sind einige Sonnenstunden möglich. Freitag und Samstag purzeln die Temperaturen noch weiter: „Es wird richtig kalt“, kündigt Ubimet-Meteorologe Konstantin Brandes an: Im Flachland werden tagsüber minus zwei bis plus zwei Grad erwartet, im Bergland bleibt es bei Minusgraden. Am Samstag kommt auch wieder Niederschlag dazu, je nach Region (Schnee-)Regen oder im Fall von Kärnten eben Schnee.

„Das passt aber zur Jahreszeit, die extreme Wärme ist vorerst einmal Geschichte“, resümiert Brandes. Auch Sonntag und Montag bleibt es trüb und kalt. Doch es gibt Hoffnung: Die Wettermodelle sehen ein Hoch über Frankreich, „ein sehr kräftiges“, beschreibt Brandes. Ab Mitte kommender Woche könnte auch Österreich etwas davon haben.