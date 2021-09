Eins, zwei - und vorbei: Das Ende des Sommers naht

Verantwortlich für das ruhige Spätsommerwetter ist anhaltend hoher Luftdruck. Nach anfänglichen Nebelfeldern scheint verbreitet die Sonne, die Temperaturen erreichen am Montag und Dienstag bis zu 28 Grad. Durchschnittlich liegen die Höchstwerte zu dieser Zeit allerdings nur bei 18 bis 22 Grad.

Am Mittwoch schlägt das Wetter um

Ein Tief über Norddeutschland wird dann ab Mittwoch für einen Wetterumschwung sorgen. Mit der Kaltfront breiten sich Regenschauer und Gewitter auf den Großteil von Österreich aus. Mit 20 bis 29 Grad wird es noch einmal sommerlich warm, wobei die wärmsten Regionen im Osten und Südosten beheimatet sind.

Unterm Strich bleibt das Wetter ruhig

Am Donnerstag geht es schauer- und gewitteranfällig weiter, der Temperaturtrend zeigt mit 19 bis 26 Grad allmählich nach unten. Noch etwas kühler, mit 18 bis 24 Grad aber weiterhin für Mitte September leicht überdurchschnittlich, verläuft aus heutiger Sicht der Freitag. „Bezüglich der nachfolgenden Entwicklung bestehen naturgemäß noch große Unsicherheiten“, sagt Brandes. „Was jedoch so gut wie feststeht: Weder ein markanter Kaltlufteinbruch, noch ein erster Herbststurm noch hochsommerliche Temperaturen sind derzeit in Sicht. Überwiegend ruhige Bedingungen sind also das aktuell wahrscheinlichste Szenario.“