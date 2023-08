Einmal London und retour: Wie viel Treibhausgase kostet das?

Am Beispiel London dargestellt: Zwei Grazer fahren mit dem Pkw zum Wiener Flughafen und fliegen von dort in die britische Hauptstadt - macht 416,7 Kilogramm CO 2 pro Person. Wer von Linz zu einem Termin nach Wien unterwegs ist, fährt am klimaschonendsten mit dem Zug, das kostet 2,7 Kilogramm CO 2 . Im Auto sind es 46 Kilogramm, bei einem Economy Class Flug wären es 111 Kilogramm.