Einkaufssamstag: Drängeln bis zum Lockdown

Drei Werktage noch bis zum Heiligen Abend und den daran anschließenden dritten Lockdown. Drei Werktage, an denen noch Erledigungen gemacht oder Geschenke gekauft werden können. Die Zeit wird also knapp, wie auch am gestrigen Samstag zu bemerken war.

Denn nicht nur in den Einkaufsstraßen bildeten sich lange Schlangen vor den Geschäften, auch an den Grenzübergängen mussten Autofahrer teilweise stundenlange Wartezeiten einplanen. Die meisten der Reisenden waren in Richtung Süden beziehungsweise Osten unterwegs. Besonders gefordert waren die Nerven der Autofahrer auf der A4 bei Nickelsdorf, wo der Stau im Lauf des Tages auf österreichischer Seite auf bis zu 25 Kilometer anwuchs. Mehrere Stunden Wartezeit waren die Folge.