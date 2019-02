Einige Ämter rüsten technisch nach

Die meisten anderen Ämter sind noch nicht so weit. Auch in Niederösterreich nicht, obwohl ein Amokläufer 2011 in der Bezirkshauptmannschaft in Klosterneuburg eine Geisel nahm und einen Mann erschoss. „Wir haben keine Schleusen, aber nach Klosterneuburg externes Wachpersonal eingesetzt und die Mitarbeiter in Deeskalation geschult“, berichtet Hofrat Gerhard Tretzmüller. Außerdem gibt es Alarmschalter, die mit der Polizei verbunden sind, auch Pfefferspray wurde ausgegeben. Im Frühjahr soll eine Evaluierung der Sicherheitsmaßnahmen vorliegen. „ Dornbirn kann da dann eine Rolle spielen.“

Generell wird der Ruf nach mehr Sicherheit lauter: Alexander Majcan, Leiter der Bezirkshauptmannschaft Südoststeiermark und Sprecher der Bezirkshauptleute-Vereinigung, hält Schleusen für eine geeignete Maßnahme. „Das wird bei unserer nächsten Besprechung ein Thema sein.“