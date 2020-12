Eingeschneit im Gailtal: „Wie ein Flockdown im Lockdown“

KURIER-Karikaturist Michael Pammesberger verbringt seine Tage derzeit nicht nur mit Zeichnen, sondern auch mit Schneeschaufeln: Mit seiner Familie ist er in Dellach im Gailtal eingeschneit. Oder wie er es nennt: Er sei im „Flockdown im Lockdown“.

KURIER: Lieber Michael, ihr seid in Kärnten eingeschneit. Wie geht es euch?

Pammesberger: Wir sind zu Besuch bei meiner Schwiegermutter im Gailtal. Und ja, es gibt sehr, sehr, sehr viel Schnee – aber bei uns ist es nicht so schlimm, es geht uns gut. Wir sind am Freitag angekommen, da war es noch wunderschön. Am nächsten Tag war unser Auto mehr als einen Meter hoch eingeschneit – es war nicht einmal mehr als unser Auto erkennbar.