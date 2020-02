Einführung Tempo 100: „Ich war die personifizierte Spaßbremse“

Und da sich am Starttag alle Verkehrsteilnehmer besonders geflissentlich an das Gebot hielten, konnte praktisch durchwegs der Tempomat das Ruder übernehmen. Der damit für einen passionierten Autofahrer verbundene Verlust an Fahrspaß wurde durch das entspannte Dahingleiten, das beinahe ans Bahnfahren herankam, ausgeglichen. Aber das klappt nur selten so perfekt. Eigentlich sollten sich die Lkw-Kolonnen mit 80 km/h auf der rechten Spur bewegen und der Pkw-Verkehr mit 100 km/h daran vorbeiziehen. Das schöne Spiel wird aber etwa durch zu schnell fahrende Drängler gestört, die Pkw-Fahrer auf die langsame Lkw-Spur und so zum Abbremsen zwingen.

Die ganz große Freude verbreitet der permanente Autobahn-Hunderter bis heute nicht. Das weiß auch Felipe. „Er ist gut geduldet. Und mehr als die Hälfte der Leute sagen inzwischen: Das passt schon“, sagt sie mit Verweis auf entsprechende Umfragen. Ob aus Akzeptanz oder nur aus Angst vor saftigen Strafen: „Der Hunderter wird sehr gut eingehalten“, sagt Tirols oberster Verkehrspolizist Widmann. Rund 100.000 Geschwindigkeitsdelikte habe es 2019 in der IG-L-Zone gegeben. „Das ist zwar eine hohe Zahl an Delikten. Aber gleichzeitig ist das nur ein kleiner Prozentsatz derer, die sich nicht an die Geschwindigkeit halten.“