Eine Stimme für die Opfer: Land kämpft gegen Hass im Netz

Mobbing findet schon lange nicht mehr ausschließlich in der Schule oder in der analogen Welt statt. Durch die Pandemie hat sich das Hänseln noch stärker ins Internet verlagert. Christine Haberlander (ÖVP), Landeshauptfrau-Stellvertreterin in Oberösterreich, präsentierte nun die Ausrollung einer Kampagne gegen Hass im Netz.