Halloween-Krawalle in Linz: Teilbedingte Haft für Rädelsführer

Ein weiterer Jugendlicher, der maßgeblich an den Halloween Krawallen in Linz beteiligt gewesen sein soll, ist am Montag in Linz zu zehn Monaten Haft, eines davon unbedingt, sowie Bewährungshilfe verurteilt worden.

Die Staatsanwaltschaft hatte ihm schwere gemeinschaftliche Gewalt und schwere Körperverletzung vorgeworfen. Der inzwischen 17-Jährige hat nach anfänglichem Leugnen ein umfassendes Geständnis abgelegt. Das Urteil ist rechtskräftig.