Polizei spricht sich für Flüchtlingsquartier bei Linzer Bahnhof aus

In der Diskussion um ein geplantes Flüchtlingsquartier in einem ehemaligen Hotel am Linzer Hauptbahnhof hat die Landespolizeidirektion am Montag erklärt, dass mit Inbetriebnahme die Streifentätigkeit in dem Bereich erhöht würde. Entgegen Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ), der sich am Sonntag in einem offenen Brief an Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) vehement gegen das Quartier aussprach, ergebe für die Polizei Oberösterreich "der Standort aus operativer Sicht durchaus Sinn".