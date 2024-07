Eine richterliche Ohrfeige für die amtlichen Wolfsjäger

Es wird weiter geschossen. Das ist der Grundtenor der Reaktionen jener Bundesländer, die Jagd auf den Wolf machen, auf ein am Mittwoch veröffentlichtes Urteil des Europäischen Gerichtshof (EuGH). Dabei hält der klar fest, dass das Wolfsjagdverbot in Österreich weiterhin gilt.

Ausgangspunkt der Klarstellungen war Tirol. WWF und Ökobüro hatten Beschwerde eingelegt, nachdem die Tiroler Landesregierung 2022 einen Wolf per Bescheid zum Abschuss freigab. Das Tiroler Landesverwaltungsgericht (LVwG) hatte daraufhin den EuGH um eine Auslegung des EU-Rechts in dieser Frage gebeten.

Unbeeindruckt

Er ortet aber nunmehr in der Entscheidung des EuGH „keine unmittelbaren Auswirkungen auf Tirol“. So sehen es auch Kollegen von ihm in anderen Bundesländern. „Wir werden an unserer Praxis, die sich bewährt hat, festhalten“, sagt Kärntens Jagd- und Agrarreferent Martin Gruber (ÖVP).

„Unsere Vorgangsweise ist praxisorientiert und im Einklang mit den derzeitigen rechtlichen Vorgaben“, meint auch OÖ-Agrar-Landesrätin Michaela Langer-Weninger (ÖVP).

Geisler wiederum hatte schon vor dem Urteil darauf verwiesen, dass sich inzwischen der Rechtsrahmen in Tirol geändert hat. Tatsächlich hat die schwarz-rote Landesregierung Anfang 2023 als eine ihrer ersten Amtshandlungen die Abschüsse von Wölfen sogar noch erleichtert.