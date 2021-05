Eine Pandemie, zwei Welten

Die zweite Welle

„Das war eine sehr stressige Zeit“, erinnert sich Stachura zurück. In der Slowakei sah er sich mit großen Aufgaben konfrontiert, die es rasch umzusetzen galt. „Es ging unter anderem darum, genügend Intensivbetten zu organisieren. Das Testen und die Impfungen waren ebenfalls große Projekte“, erzählt der Oberarzt, der in diesen Monaten die Arbeitszeit am Klinikum freilich stark reduzieren musste.

Während man in Niederösterreich zum Höhepunkt der Pandemie nie die maximale Bettenauslastung erreicht hatte, war die Situation in der Slowakei hingegen äußerst angespannt. „Die zweite Welle hat uns hart getroffen. Wir mussten um internationale Hilfe ansuchen, weil wir an unsere Kapazitätsgrenzen gelangt waren“, sagt Stachura.

Ärzteteams aus Dänemark, Belgien und Rumänien reisten deshalb in die Slowakei, um ihren Kollegen in der höchsten Not zur Seite zu stehen. Einige Patienten mussten wiederum ins Ausland gebracht werden, damit sie besser versorgt werden konnten. Der 42-Jährige hat aus diesen Erfahrungen am Höhepunkt der Pandemie seine Schlüsse gezogen. Deshalb treibt ihn nun eine Vision um, die aus seiner Sicht umgesetzt werden muss. Der Medizinier würde sich die Bildung einer schnellen Einsatzgruppe bestehend aus Ärzten wünschen, die in Krisenfällen EU-weit rasch vor Ort sein und aushelfen könnte. „In den meisten Krisenfällen sind ja nicht die fehlenden Betten das Problem, das lässt sich lösen. Es geht meistens um das fehlende Personal“, sagt der 42-Jährige im Gespräch mit dem KURIER.