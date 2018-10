„Eine führende Hasspredigerin“

Der Beginn ist noch albern, irgendwie sogar witzig. Da stehen zwei Angeklagte - Präsidentin und Vizepräsident ihres selbst gegründeten „ Staatenbundes“ - partout stramm und wollen sich nicht setzen. Oder gar ihre Namen bestätigen. Stattdessen fordern sie von der Richterin, sich zu legitimieren.

„Es wird kein einfaches Verfahren werden“, kommentiert der Staatsanwalt und nimmt damit vorweg, was im Lauf des ersten Prozesstages gegen 14 sogenannte Staatsverweigerer in Graz mehrmals geschehen wird. Die Richterin lässt sich die Zwischenrufe nicht länger gefallen und Angeklagte immer wieder abführen: „Jetzt ist Ruhe. Das ist nicht Ihre Bühne, sondern unsere. Ich führe hier Regie.“

Drei Stunden später ist die Atmosphäre eine andere. Der Staatsanwalt erläutert seine 400 Seiten dicke Anklageschrift gegen die fünf Frauen und neun Männer ausführlich. Er vergleicht mit dem Vorbild des „Staatenbundes“, den „Reichsbürgern“ in Deutschland sowie totalitären Ideologien – von Nazis zu Islamisten. Die betrachteten sich als Elite, die über anderen stehe. Nichts anderes hätten die Angeklagten gemacht. „Sie bezeichnen sich als Menschen aus Fleisch und Blut. Wir Übrigen sind nur Personen mit Handelsrecht, die es zu bekämpfen gilt. Damit heben Sie sich über die staatliche Ordnung.“

2700 Anhänger soll der Staatenbund in nur eineinhalb Jahren angeworben haben. Das sei eine Menge an Menschen, betont der Ankläger und gesteht ein, dass die Justiz selbst davon überrascht wurde. „Wir haben nicht vorhergesehen, dass sich das so entwickelt wird.“