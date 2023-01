Einbrüche und Drogenhandel: 13 mutmaßliche Dealer festgenommen

In Kufstein sind 13 Männer festgenommen worden, weil sie offenbar mit größeren Mengen Drogen gehandelt haben sollen. Insgesamt werden 16 Männer beschuldigt, in den vergangenen zwei Jahre bis zu 32 Kilogramm Kokain und bis zu 100 Kilogramm Marihuana nach Österreich gebracht und verkauft zu haben, berichtete die Polizei am Freitag. Zudem werden der Gruppe drei Einbrüche in Wohnhäuser im Unterland zur Last gelegt, wobei Geld, Waffen, Gold und Schmuck gestohlen wurden.

26 Kilogramm

Nachdem im Frühjahr 2022 Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen waren, dass im Bezirk Kufstein eine größere Gruppe mit Drogen dealt, wurden die Beschuldigten ausgeforscht und 13 Hausdurchsuchungen durchgeführt.