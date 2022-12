Einbrecher verloren Lkw-Schlüssel: von Polizei geschnappt

Ein unrühmliches Missgeschick ist zwei Einbrechern in der Nacht auf Freitag in der Steiermark passiert. Beim Verladen des Diebesguts in der Lagerhalle eines Gewerbeparks in der Gemeinde Pölstal (Bezirk Murtal) verlor einer der Männer den Schlüssel zu ihrem Fahrzeug, einem Lkw. Die Polizei, die wegen eines Einbruchs davor alarmiert worden war, traf die beiden am Freitag Früh in der Fahrerkabine ihres Sattelzuges an. Die Männer sind geständig. Die Beute wurde sichergestellt.

Nach Auskunft der Landespolizeidirektion Steiermark konnten die Einbrecher einige Elektrowerkzeuge wie Laubbläser und Rasenmäher in ihrem Fahrzeug verstauen, bevor sie den Schlüssel auf der Ladefläche des Lkw verloren und wegen der herrschenden Dunkelheit nicht mehr fanden. Einige größere Geräte wie einen Traktor und einen Dieselgenerator hatten sie zum Verladen bereitgestellt.

Die beiden Männer - Polen im Alter von 45 und 29 Jahren - hatten sich in dem Gewerbepark zuerst Zutritt zu einer Privatgarage verschafft, deren Besitzer im Anschluss die Polizei verständigte. Beim Einbruch in die Lagerhalle, die sich ebenfalls auf dem Gelände des Gewerbeparks Möderbrugg befindet, unterlief den Einbrechern dann das Missgeschick. Der Fahrzeugschlüssel wurde im Verlauf der Amtshandlung gefunden.