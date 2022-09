Seinen Fleiß kanalisierte ein 35-Jähriger in kriminelle Energie um. Das wurde dem polnischen Staatsbürger im heurigen Frühjahr zu Verhängnis. Insgesamt acht Einbrüche mit einem Gesamtschaden von rund 270.000 Euro hat der Verdächtige in Autohäuser in Niederösterreich, Oberösterreich und der Steiermark verübt. Er Pole wurde im April in Rohrbach in Oberösterreich auf frischer Tat erwischt und festgenommen.