Ein Vollblut-Kieberer auf Mörderjagd

Gewalt an Frauen ist ein strukturelles und riesiges gesamtgesellschaftliches Problem. Als im Jahr 2019 in Österreich 39 Frauen bzw. Mädchen ermordet wurden und 22 einen Mordversuch knapp überlebten, kochte die öffentliche Debatte über das Thema hoch. In der Bilanz dieses "schwarzen Jahres“ scheinen in Niederösterreich 13 Tötungsdelikte mit zwölf ermordeten Frauen, zwei Kindern und einem Mann auf.

Auch wenn in dieser Zeit der Überbegriff Femizid für das Töten einer Frau geprägt wurde, differenzieren Kriminalisten wie Chefinspektor Hannes Steinbichler und die Mordermittler zwischen den einzelnen Taten. Als Femizid klassifizieren die Kriminalisten das Töten von Frauen aufgrund ihres Geschlechts.

Wie ein Blick in die Statistik zeigt, wurden 2019 in Niederösterreich acht Morde vom Landeskriminalamt als Intimizid eingestuft, also die Tötung eines Intimpartners. Nur in einem einzigen Fall war das Opfer männlich. Dazu kamen zwei Matrizide, wie die Ermittler die Ermordung der eigenen Mutter oder Großmutter bezeichnen. "Es sind ganz andere Beweggründe und Motive, warum jemand seine Ehefrau oder Intimpartnerin oder die eigene Mutter tötet. Man kann das ganz klar unterscheiden und das machen wir auch“, schildert Steinbichler.

Als Familizid klassifizieren die Kriminalisten jene Fälle, bei denen ein Täter den Rest der Familie ausrottet. Patrizid ist der Begriff für die Tötung des eigenen Vaters bzw. Großvaters, Androzid die Tötung von Männern und Gerontozid die Ermordung älterer Menschen.