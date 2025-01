Auftragsmord vereitelt: Erfolgreichen Ermittlern wurde Ehre zuteil

Marktplatz für Mord

Dessen Ermittler hatten auf der einschlägigen Darkweb-Seite "Online Killer Market“ verdeckt mitgelesen. Die Seite ist eine Art virtueller Marktplatz für jede Art von Schwerverbrechen – offensichtlich auch für Auftragsmorde. Die britischen Geheimdienstler waren bei ihrer Routinearbeit auf einen anonymen Österreicher mit dem Pseudonym "Sunnyboy“ gestoßen.

Per Anzeige suchte der zunächst Unbekannte nach einem Killer, der seine Ex mit dem Auto überfährt und es wie einen Unfall aussehen lässt. Er lieferte den Namen der Frau, Fotos, die Adresse und ihre Lebensgewohnheiten. Er nannte auch penibel die Tage und Stunden, an denen der Anschlag passieren sollte. Es sollte an einem Tag passieren, an dem der gemeinsame Sohn bei ihm und nicht bei der Mutter war. Das Motiv für das Mordkomplott war ein erbitterter Sorgerechtsstreit um das minderjährige Kind.