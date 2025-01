SS-Symbol offenbar auf Todesanzeige von FPÖ-Politiker abgebildet

Hans Jörg Schimanek , in den 90er-Jahren erster FPÖ-Landesrat in Niederösterreich , ist - wie der KURIER berichtete - im Vorjahr kurz vor Weihnachten verstorben. Laut eines Berichts des Wochenmagazins Profil soll auf dessen Todesanzeige ein SS-Symbol zu sehen sein.

So soll neben der sogenannten "Irminsul", einem frühmittelalterlichen Heiligtum, dass auch als Symbol des "SS-Ahnenerbes" galt, auch ein in rechtsextremen Kreisen verbreitetes Zitat abgedruckt sein.

"...und ewig lebt der Toten Tatenruhm", hieß es dort - laut des Dokumentationsarchives des österreichischen Widerstands (DÖW) stammt der Spruch aus der Edda, vermutlich aus dem 13. Jahrhundert, wo Erzählungen von germanischen Göttern und Helden zu finden sind. Nationalsozialisten haben die Lieder und Prosa häufig für sich vereinnahmt. Der Spruch diente dazu, die gefallenen Soldaten als Helden darzustellen und die Kriege des NS-Regimes zu rechtfertigen.

Menschenversuche

Dahinter sei eine "Irminsul", ein "Gegensymbol zum christlichen Kreuz" zu finden gewesen, so das Nachrichtenmagazin. Die Irminsul galt demnach auch als Symbol der SS-Forschungseinrichtung "Deutsches Ahnenerbe", auch "SS-Ahnenerbe" genannt. Die Einrichtung war maßgeblich am Kunstraub der Nationalsozialisten beteiligt oder führte brutale Menschenversuche in Konzentrationslagern durch.