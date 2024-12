Erster FPÖ-Landesrat in Niederösterreich: Hans Jörg Schimanek ist tot

Hans Jörg Schimanek, von 1993 bis 1999 erster FPÖ-Landesrat in Niederösterreich, ist tot. Der 84-Jährige starb nach Angaben der Freiheitlichen am Sonntagabend. Er war für die FPÖ, für das BZÖ und in der Wiener Bezirkspolitik aktiv. Der blaue Landesparteiobmann und LH-Stellvertreter Udo Landbauer würdigte den Verstorbenen am Montag in einer Aussendung als "herausragende Persönlichkeit mit außergewöhnlichem Engagement und einer tiefen sozialen Verantwortung".