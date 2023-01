Ein Verletzter bei Wohnhausbrand in Vorarlberg

In Götzis (Bezirk Feldkirch) musste in der Nacht auf Sonntag ein mehrstöckiges Wohnhaus evakuiert werden. Bewohner hatten im gesamten Gebäude Rauch festgestellt und gegen 3.00 Uhr die Feuerwehr alarmiert. Diese stellte in einer Mietwohnung im Erdgeschoß den Grund für die Rauchentwicklung fest: Ein Bewohner hatte einen Kochtopf am Herd vergessen. Der Mieter erlitt laut Polizei eine Rauchgasvergiftung und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Nachdem das Gebäude von den 30 Feuerwehrleuten gelüftet worden war, konnten die Bewohner zurück in ihre Wohnungen. Es entstand geringer Sachschaden.