80 Feuerwehrleute löschten Dachstuhlbrand in der Steiermark

Zu einem Großeinsatz von insgesamt sieben Feuerwehren hat ein Dachstuhlbrand am Samstag in Kirchberg an der Raab (Bezirk Südoststeiermark) geführt. Rund 80 Personen waren damit beschäftigt, das Feuer in einem Wohnhaus zu löschen. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand.

Der Besitzer des Hauses, der im Erdgeschoß geschlafen hatte, hörte kurz nach Mitternacht einen lauten Knall. Als der 43-Jährige ins Freie ging, sah er, dass der Dachstuhl in Flammen stand. Die Brandursache und die Schadenssumme waren zunächst nicht bekannt.