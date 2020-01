Ein "unheilvoller Abend": Vorwürfe gegen Alt-Bischof

Doch was war an diesem Abend so "unheilvoll"?

Es war der 6. Dezember 2004. Küng war von der Kirche nach St. Pölten geschickt worden, um nach dem Skandal aufzuräumen. Er lud Rothe um 18 Uhr zu einem Gespräch ins Bischofshaus. Als Rothe eintraf, wurde er von mehreren kirchlichen Würdenträgern erwartet. Dort wurde ihm mitgeteilt, dass er von sämtlichen Ämtern enthoben wird. Rothe erlitt einen Kreislaufkollaps. Küng ließ Rothe auf ein Sofa legen und ihm eine Tablette verabreichen. So weit passen die Schilderungen zusammen.

Was danach passierte, darüber gibt es zwei Versionen.