Ein Unangenehmer geht ins Ausland

Das Ende ist nah für mich (lacht). Ich bin froh, dass ich dann freier agieren kann und nicht ständig gemaßregelt werde. Aber mir wird nicht fad. Ich fange neu an. Ich werdeverlassen und nachBulgarien gehen. Ich werde dort ab Mai mit Sozialarbeitern arbeiten, ich soll eine beratende Tätigkeit ausführen – nach Absprache mit Ministern und dem Polizeipräsidenten. Es wird Schulungen für Sozialarbeiter geben, ihr Image soll gestärkt werden. Sie brauchen Hilfe. Ich kenne die Gegebenheiten vor Ort. Es braucht Unterstützungsangebote für arme Roma-Familien vor Ort. Diese Arbeit dauert lange. Aber sie trägt Früchte.

Wie passend. Sie sind im März in Sofia.

Vor meiner Pensionierung kamen plötzlich noch unzählige Einladungen aus dem Ausland herein. In Sofia bin ich bei einem Präventionsprojekt, das die Schweiz mit Bulgarien machen will. Auch hier geht’s um Roma-Kinder. Aber es sind auch Einladungen aus anderen Ländern gekommen. Nur: Das Thema gibt’s schon lange, geförderte Studien und Bücher auch. Aber damit hilft man keinem Kind. Das ist alles für die Fisch’. Es sollte die Arbeit beginnen.

Ist die Drehscheibe voll wie immer?

Wir haben zehn Plätze, sind aber mit 13 bis 15 Jugendlichen belegt. Noch weit mehr Kinder müssen wir in anderen Krisenzentren unterbringen. Durch die syrischen Kriegskinder ist Not am Mann. Diese Kinder, die jüngsten sind 11, kommen alleine und sind schwer traumatisiert.

Wie werden die Jugendlichen betreut?

Sie brauchen Psychotherapie und Einzelgespräche. Am Anfang sind sie relativ verschreckt. Aber die Kinder, die schon da sind, helfen. Sie erklären ihnen zum Beispiel die Hausregeln. Im Bedarfsfall kaufen wir auch Studenten zu, die übersetzen. Wir sind die einzige Einrichtung, die für diese Kinder da ist. So etwas sollte es in jeder Stadt geben. Das kostet, spart aber Folgekosten. Sie kommen sofort in Deutsch-Kurse. Und sie werden in Wien eingeschult. Wir versuchen ihnen zu erklären, dass sie nur übers Lernen eine Zukunft haben.

Der IS ist nicht nur in Syrien präsent. Auch in Österreich wird radikalisiert. Kommen Ihre Jugendlichen in Wien damit in Berührung?

Dass hier radikalisiert wird, wissen wir schon seit zwei Jahren. Und wir haben schon damals Alarm geschlagen. Wir haben damals unter den Matratzen der Jugendlichen IS-Flaggen gefunden. Die Burschen mussten sie nehmen, sonst hätte man sie geschlagen. Wir haben sofort den Verfassungsschutz verständigt, ihm die Moscheen genannt, wo radikalisiert wird. Drei waren das. Aber die haben uns gesagt: ,Solange nichts passiert, passiert nichts.‘ Die konnten nicht einschreiten."