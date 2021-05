Ein Türstock am Schafberg soll vor Stürzen schützen

Nein, es ist nicht das Tor zur Welt. Es ist ein Türstock, und der steht neuerdings am Schafberg in der Grenzregion von Salzburg und Oberösterreich. Konkret wurde er in 1.730 Metern Seehöhe montiert. Doch warum, fragt man sich? Am Donnerstag klärte das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) darüber auf: Es sei eine Präventionsaktion.

„Rund 10.000 Personen verletzen sich jährlich beim Wandern und Bergsteigen so schwer, dass sie im Spital behandelt werden mussten, für 90 Prozent aller Wanderunfälle sind Stürze ursächlich“, heißt es von Othmar Thann, Direktor des KFV in der Aussendung. Meist würden diese aufgrund der Bodenbeschaffenheit oder fehlender Konzentration passieren.

Schafbergbahn

„Erschöpfung zählt mit zu den Hauptgründen für unsere Einsätze – oft eine Kombination aus mangelnder Selbsteinschätzung und einer zu anspruchsvollen Routenführung“, sagt Siegfried Gadocha, Einsatzleiter der Bergrettung St. Wolfgang. Eine sorgfältige Routenplanung sei daher das Um und Auf. So solle man sich immer nach dem schwächsten Mitglied der Gruppe richten, die Wettervorhersage berücksichtigen und genügend Pausen einlegen.