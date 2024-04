Ein Toter und 7 Verletzte bei Frontalzusammenstoß in Salzburg

Bei einem Frontalzusammenstoß auf der Pinzgauer Straße B311 in Taxenbach (Pinzgau) sind am Dienstag laut Polizei eine männliche Person getötet und sieben weitere Personen verletzt worden.

Zu der Kollision zwischen einem Pkw und einem Kleinbus kam es gegen 6.30 Uhr im Bereich Trattenbach. Die zum Teil Schwerverletzten wurden in die Krankenhäuser nach Zell am See und Schwarzach im Pongau gebracht.