3 Tote in 15 Minuten durch Sturm in der Oststeiermark

Innerhalb von 15 Minuten sind am Ostermontag in der Oststeiermark bei zwei Unfällen drei Menschen ums Leben gekommen.

Ein weiterer tödlicher Unfall geschah rund eine Viertelstunde später in Breitenfeld an der Rittschein (Gemeinde Riegersburg) etwa zehn Kilometer südlich der ersten Unfallstelle. Dort kam ein 59-Jähriger von der Söchauerstraße (L442) in Richtung St. Kind nach links von der Straße ab. Der Wagen prallte gegen einen Baum, der Fahrer wurde eingeklemmt. Man könne zur Zeit noch nichts zur Unfallursache oder über einen Zusammenhang mit dem Sturm sagen, sagte Polizeisprecher Fritz Grundnig am Dienstag zur APA. Rund 35 Feuerwehrleute waren bei diesem Unfall im Einsatz.

Auch im Raum Deutschlandsberg (Weststeiermark) mussten die Feuerwehren am Ostermontag zu rund 30 Unwetterereignissen ausrücken, wie auch im Murtal und im Bezirk Liezen. 14 Fahrzeuge und etwa 180 Kräfte waren unterwegs, hieß es am Dienstag in einer Aussendung. An zwei Stellen wurden Bahngleise durch umgestürzte Bäume blockiert. Auch Stromleitungen wurden beschädigt, was in einem Fall einen Waldbrand auslöste. Weiters sicherte die Feuerwehr vom Sturm abgedeckte Häuser.