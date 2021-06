Ein Sommer, fast wie damals: Welche Erleichterungen jetzt kommen

Ab wann und wo sind keine Masken mehr nötig?

Mit Juli soll die Maskenpflicht überall dort fallen, wo ein Besucher nur mit einem der 3Gs Einlass bekommt. Das wäre z. B. in Hotels, in Thermen, in Fitnesscenter, in Tierparks, beim Friseur, in Lokale, in Schwimmbäder, in Sportanlagen, bei Besuchen in Senioren- und Pflegeheimen sowie bei Kulturveranstaltungen.

Wo bleibt die Maskenpflicht erhalten?

Überall, wo kein Test-, Genesenen- und Impfnachweis vonnöten ist, z. B. im Supermarkt, beim Arztbesuch, in Museen, in öffentlichen Verkehrsmitteln, in Taxis. Noch offen ist, wie die Maskenfrage in Grauzonen geregelt wird, z. B. beim Take-away-Service von Lokalen: Bisher gilt, wer höchstens 15 Minuten in einem Betrieb ist, um bestelltes Essen oder einen Kaffee zum Mitnehmen zu holen, muss die 3-G-Regel nicht erfüllen. „Diese Feinheiten werden in der Verordnung noch beantwortet“, heißt es im Sozialministerium.

Was gilt nun für Kinder?

Derzeit sind unter Zehnjährige von der Testpflicht ausgenommen, mit Juli erhöht sich das Alter auf zwölf Jahre. Das liegt an der Zulassung der Covid-19-Schutzimpfung auch für 12- bis 15-Jährige.

Ist nun wieder mehr Gedränge in Supermärkten, Modegeschäften oder im Freibad möglich?

Das ist durchaus zu erwarten, denn: Mit 10. Juni wird die rechnerisch pro Kunde oder Gast nötige Fläche von 20 auf zehn Quadratmeter halbiert. Ab Juli soll diese Beschränkung völlig verschwinden.

Wann sperren die Nachtlokale wieder auf?

Ein konkretes Datum gibt es derzeit noch nicht, aber Hoffnung für Betreiber wie Besucher von Diskotheken oder Bars: Die „typische Nachgastronomie soll im Lauf des Sommers“ wieder öffnen dürfen, heißt es aus dem Ministerium. Auch für sie werden 3-G-Regel sowie Registrierungspflicht gelten.