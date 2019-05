Ein Rekord-Mai - aber bei Regen und Kälte

Brandes nimmt Bregenz als Beispiel: Dort fielen im Mai bereits 300 Liter Regen pro Quadratmeter, üblich wären 100 Liter. Gut möglich, dass der bisherige Bregenzer Rekord geknackt wird, er betrug 350 Liter. „Da fehlt nur noch ein wenig“, betont Brandes. „Aber eines ist sicher, wir haben den nassesten Mai aller Zeiten.“

Zum durch Christi Himmelfahrt verlängerten Wochenende hin lässt der Regen nach, aber sommerlich wird diese Mai-Bilanz nicht mehr. Es gab erst einen Tag, der knapp als Sommertag durchging: In Schärding wurden 25,2 Grad erreicht. Üblich sind je nach Region sechs oder sieben Sommertage. Die 30-Grad-Marke wurde heuer noch nie übersprungen, 2018 war es schon am 20. April soweit, in Enns gab es 32,1 Grad.