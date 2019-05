Wetter: Die ersten 30 Grad lassen auf sich warten

30er immer früher

Im langjährigen Mittel werden die 30 Grad in den Tälern und Niederungen des Landes circa in der ersten Junidekade (01.-10.06.) erreicht. "In Zeiten des Klimawandels verschiebt sich dieser Termin aber immer weiter nach vorne", sagt Spatzierer. Die ersten 30-Grad sind demnach in den letzten Jahren normal geworden. Vor zwei Jahren wurden sogar das erste Mal in einem Mai 35 Grad gemessen, im Vorjahr fiel der erste 30er bereits im April. Für noch deutlich spätere Premieren der 30 Grad muss man in den klimatologischen Geschichtsbüchern schon etwas weiter nach hinten blättern: So dauerte es in Innsbruck anno 1989 sogar bis Mitte August, ehe die 30 Grad erstmals gemessen wurden.

Erster 30er des Jahres Höchsttemperatur im Mai (Ort) 2019, keiner 25,2 Grad ( Schärding) 2018, 20. April 32,1 Grad ( Enns) 2017, 19. Mai 35,0 Grad ( Horn) → ÖSTERREICH-REKORD 2016, 22. Mai 32,5 Grad ( Salzburg) 2015, 5. Mai 31,8 Grad ( Weyer) 2014, 21. Mai 33,0 Grad ( Salzburg) 2013, 13. Juni 29,1 Grad ( Waidhofen/ Ybbs) 2012, 27. April 32,3 Grad ( Innsbruck) 2011, 24. Mai 31,4 Grad ( Wien-Innere Stadt) 2010, 25. Mai 30,6 Grad ( Innsbruck)

Es wird wieder wärmer

In den kommenden Tagen pendeln sich die Temperaturen im frühsommerlichen Bereich ein, Höchstwerte meist zwischen 17 und 25 Grad entsprechen der Jahreszeit. Die 25 Grad, per Definition ein Sommertag, werden am Freitag beispielsweise in Innsbruck und Lienz erreicht. "Am Sonntag steht dann auch dem östlichen Flachland der erste Sommertag des Monats bevor", so Spatzierer. "An die Höchstwerte im April kommen wir aber in den letzten Tagen des Mais nicht mehr heran, so wurden im Vormonat an der Alpennordseite schon bis zu 29 Grad gemessen." Des weiteren ist es bereits jetzt sehr wahrscheinlich, dass der Mai 2019 deutlich zu kalt ausfallen wird.