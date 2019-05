Dieser Mai ist Wintermonat statt Wonnemonat

Acht Grad? „Acht Grad“, kommentiert der Meteorologe. „Die Eisheiligen gibt es ja nicht ohne Grund.“ Kälteeinbrüche bis Mitte Mai sind per se nichts Außergewöhnliches, das begründet die Bauernregel der Eisheiligen. Heute, Dienstag, etwa ist Bonifatius an der Reihe, Mittwoch die „kalte Sophie“. Doch so markant tiefe Temperaturen mit Schneefall bis in tiefe Lagen sind dann schon wieder selten: Zuletzt gab es Ähnliches in Österreich 2004. Der Mai war vor 15 Jahren um rund zwei Grad zu kühl.