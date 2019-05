Erdbeerernte im Burgenland: Bis zu 70 Prozent zerstört

Am Wochenende wurden auch mehrere Regionen in Niederösterreich von schweren Gewittern getroffen. 18 Feuerwehren waren im Bezirk Neunkirchen im Einsatz, um Schäden von Starkregen und Hagel zu bewältigen. Betroffen waren vor allem das Wechselgebiet und das Pittental. In Aspang, Tauchen, Edlitz, Grimmenstein und Thomasberg kam es dabei zu den meisten Einsätzen, bei denen sogar die Straßen mit Schneepflügen von Hagelkörnern befreit werden mussten. Auch mehrere Keller und Wohnhäuser mussten ausgepumpt werden. Weiters kam es auch im Raum Wiener Neustadt zu schweren Überflutungen.T. OrovitsR. Pittner, M. Möser