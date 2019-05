Tief „Zacharias“ bringt Schnee im Mai

19 bis 21 Grad, sonnig, warm, also Speiseeiswetter. Im Mai 2018 konnten die Eisheiligen baden gehen.

„Heuer werden sie aber ihrem Namen voll und ganz gerecht“, bedauert Manfred Spatzierer vom Wetterdienst Ubimet: „Es ist um zehn bis fünfzehn Grad kälter als in einem durchschnittlichen Mai.“ Schuld ist Tief „Zacharias“, das sich noch bis zur Wochenmitte hartnäckig über Österreich hält. Das brachte schon am Muttertagswochenende massive Probleme und Hunderte Einsätze der Freiwilligem Feuerwehren: In weiten Teilen Niederösterreichs, des Burgenlands und der Steiermark gingen Unwetter nieder. In Kärnten mussten wegen massiven Schneefalles sogar Bergstraßen erneut gesperrt werden.