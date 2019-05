Sturm warf Bäume um und fegte Lkw von der Straße

Über den Süden des Landes zog in der Nacht auf Montag ein Sturm mit Windspitzen von bis zu 100 km/h. "Wir hatten die ganze Nacht über Einsätze, vor allem im Südburgenland, hier war der Schwerpunkt der Bezirk Oberwart", sagt ein Sprecher der Landessicherheitszentrale (LSZ) Montagmorgen. Die Feuerwehren etwa in Rechnitz mussten mehrere Bäume von der Straße wegräumen.

In der Früh kam noch eine Lkw-Bergung für die Einsatzkräfte dazu, heißt es von der LSZ. "In Rechnitz ist ein Lastwagen von der Straße abgekommen, der geborgen werden musste", heißt es von der LSZ. Eine Person wurde dabei verletzt. Auch in Buchschachen kam es zu einem Verkehrsunfall mit einem Lastwagen, hier musste eine eingeklemmte Person befreit werden.