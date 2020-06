Ein Rad-Ring um die Grazer City

1.100 oberirdische Parkplätze für Autos sowie weitere 2.418 Stellflächen in Tiefgaragen stehen in der Innenstadt exakt 1.541 ausgewiesenen Abstellplätzen für Fahrräder gegenüber. Die aktuelle Statistik zeigt das zahlenmäßig unstimmige Verhältnis Pkw versus Rad in Graz sehr deutlich. Diesen Weg will die Stadtpolitik endgültig verlassen: Binnen zehn Jahren soll das Radwegenetz auf 320 Kilometer angewachsen sein, derzeit ist es 120 Kilometer lang.

Radhauptstadt Europas

„Wir wollen mitspielen, wenn es um die Radhauptstädte Europas geht“, begründet Bürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP). „Über Raumordnung und Bebauungspläne wird das Rad bei uns einen stärkeren Stellenwert bekommen.“